Пономарев не обжалует решение Минюста о признании иноагентом движения "За права человека"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава движения "За права человека" Лев Пономарев не согласен с тем, что Минюст РФ включил организацию в реестр иностранных агентов, но обжаловать решение не будет. Об этом он сообщил ТАСС.

"Какой я иностранный агент, я не согласен с этим решением", - сказал он. Но обжаловать это решение он не будет, "какой смысл, это безнадежно".

Пономарев назвал решение Минюста "ожидаемым". "Минюст посчитал, что якобы моя организация влияет на внутреннюю российскую государственную политику и финансируется иностранными деньгами. Движение не получало иностранных денег, налоги мы платили - это не тайная работа", - отметил он.

Как рассказал правозащитник, из решения Минюста следует, что Комитет против пыток при ООН предоставлял гранты организации "Горячая линия", одним из руководителей которой он является. "Эти деньги были выделены на работу адвокатов для борьбы с пытками в колонии", - пояснил Пономарев. По его мнению, "страна может сохранить в себе какие-то признаки демократии, когда такие организации взаимодействуют с властью".

Также, по его словам, аргументом Минюста было то, что он снимал деньги, происхождение которых неизвестно, в банкомате, а затем вносил определенные суммы в кассу движения. "Что я буду доказывать, что я получал деньги не из-за границы?" - отметил он.

Пономарев также выразил надежду, что государство "даст организации для ее существования достаточно денежных средств". "Я получал президентские гранты около восьми лет, они сокращались, а в этом году мне вообще отказали, поэтому мне придется искать деньги за рубежом, у меня нет денег", - подчеркнул правозащитник.

Внесение в реестр

12 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" включил Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщили ранее в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что факт соответствия движения признакам иноагента установлен в ходе внеплановой документарной проверки, которую проводило Министерство юстиции.

Движение "За права человека" во главе с Пономаревым уже признавали НКО-иноагентом в декабре 2014 года. Однако год спустя, в декабре 2015 года, оно было исключено из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Тогда Минюстом проводилась внеплановая документарная проверка этой организации, в ходе которой и было установлено, что движение прекратило выполнять функции иностранного агента.

Пономарев назвал закон об НКО - иностранных агентах "глупым и вредным", "потому что это нелепо, когда любая общественная деятельность считается политической".