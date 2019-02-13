В Ростовской области убрали свыше 1300 свалок в 2018 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 февраля. /ТАСС/. Более 1300 свалок ликвидировали в Ростовской области в 2018 году. Неубранными остаются еще более 300 свалок, говорится в среду в пресс-релизе правительства региона.

"В 2018 году на территории Ростовской области ликвидировано более 1300 свалочных очагов. На сегодняшний день на Дону остаются неликвидированными 324 навала мусора, из которых 66 не убраны по причине значительных объемов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемными в отношении содержания территорий остаются Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск, Неклиновский, Азовский и Мясниковский районы. По данным пресс-службы, в 2018 году за непринятие мер по уборке территорий составили почти шесть тысяч протоколов на 35,7 млн руб.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов. В Ростовской области региональным оператором выбрана компания "Чистый город". Ранее сообщалось, что в систему обращения с отходами в регионе инвестировали около 6,5 млрд руб. По данным областного Министерства ЖКХ, Ростовская область - единственный регион в стране, который предусмотрел понижающий коэффициент к нормативам накопления ТКО для граждан, которые сортируют мусор.