Пресс-служба опровергла давление тамбовского губернатора на прокурора по делу о клевете

ТАМБОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Администрация Тамбовской области опровергла факт давления главы региона Александра Никитина на прокурора по делу о клевете в свой адрес. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщил телеканал "Дождь", губернатор Тамбовской области Александр Никитин якобы попросил прокурора довести до суда дело о клевете на него. Поводом послужила статья журналиста Станислава Савончика. По информации телеканала, дело возбудили в январе 2018 года.

В пресс-службе сообщили, что губернатор на коллегии прокуратуры Тамбовской области 8 февраля высказал "личную просьбу" о рассмотрении материалов уголовного дела по факту распространения в интернете заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство главы администрации Тамбовской области "в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ на предмет направления его в суд".

"Согласно подведомственности и подсудности уголовных дел, в силу норм уголовно-процессуального законодательства РФ, указанные действия не являются оказанием давления на органы прокуратуры, <…> а высказанная потерпевшим личная просьба не связана с исполнением обязанностей главы администрации области и адресована неопределенному кругу присутствующих на коллегии работников органов прокуратуры", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре Тамбовской области ТАСС сообщили, что губернатор региона Александр Никитин не может влиять на процедуру ведения уголовного дела.

"Это дело расследует Следственный комитет, мы осуществляем надзор. Дело было и есть в поле нашего зрения, но ему не придавался какой-то особый статус, это обычное дело. По указанию губернатора ускорить процесс направления дела в суд невозможно, повлиять на это он не может. Есть определенная процедура, прописанная уголовно-процессуальным кодексом, отступать от нее прокуратура не может", - сказали в прокуратуре.