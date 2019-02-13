Минздрав: число курильщиков с начала антитабачной кампании сократилось на 21%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Число курильщиков в России сократилось на 21% со дня начала реализации антитабачной концепции Минздрава России. Об этом в среду на Российском инвестиционном форуме в Сочи в рамках панельной сессии "На пути к снижению смертности от неинфекционных заболеваний: реализация федеральных проектов" рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Тех, кто не курит у нас сейчас, к счастью, 30%, а это на 21% [курильщиков] меньше, чем было до начала активной антитабачной кампании", - сказал Салагай. По его словам, курящие люди по причине наличия у них пристрастия к табаку не могут относиться к категории людей, ведущих здоровый образ жизни.

Ранее ТАСС сообщал, что Минздрав России подготовил новый проект антитабачной концепции, копия которого имеется в распоряжении агентства, согласно которой уровень потребления табака планируется снизить до 5% в ближайшие 30 лет, а после этого табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Это основная цель антитабачных мер, заложенная в новой рамочной концепции.

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводится впервые в рамках Российского инвестиционного форума. Планируется, что он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Основная часть повестки форума будет посвящена выработке предложений экспертным сообществом по реализации национальных программ и проектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Наука", "Образование" и "Экология". Форум проводится при поддержке Минздрава РФ.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.