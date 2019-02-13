Мощные снегопады обрушились на некоторые регионы Канады

ОТТАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Мощные снегопады, обрушившиеся в начале недели на провинции Восточной и Западной Канады, серьезно повлияли на ситуацию в канадских городах. Как сообщило в среду Национальное метеобюро, местами отмечены рекорды по выпавшим осадкам.

Так, самый продолжительный снегопад идет в западной провинции Британская Колумбия. С понедельника в одном из крупнейших городов региона - Виктории - выпало уже около 55 см снега, но осадки продолжаются, и рекорд окончательно пока не зафиксирован. В последний раз столь сильный снегопад в городе отмечался лишь в декабре 2008 года. В Ванкувере, где норма снежных осадков февраля составляет всего 6 см снега, выпало уже около 20 см.

В Оттаве (провинция Онтарио) снегопад начался вечером во вторник и к утру среды, по данным столичного метеобюро, выпало уже 29 см снега. По прогнозу синоптиков, за сутки в столице Канады может выпасть до 45 см снега при норме февраля в 43 см. В Монреале (провинция Квебек) также ожидается до 40 см осадков, а в атлантических канадских провинциях Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда за сутки выпадет от 20 до 40 см снега.

Непогода отразилась на повседневной жизни канадцев. Так, аэропорты Ванкувера, Галифакса (провинция Новая Шотландия), Монреаля, Торонто (провинция Онтарио), Оттавы и других городов сообщили о массовых отменах и задержках авиарейсов. Пассажиров и встречающих просят проверять информацию о вылетах перед выездом в аэропорт.