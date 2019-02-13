Кировская область начала реализацию пилотного проекта по лекарственному возмещению

КИРОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект по лекарственному возмещению, в рамках которого жители региона смогут самостоятельно выбирать в аптеке льготные лекарства по торговому наименованию, начали реализовывать в Кировской области. Об этом сообщил в среду в интервью ТАСС глава региона Игорь Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Сегодня было [мое] выступление на панельной дискуссии по лекарственному возмещению. Когда доктор выписывает лекарство, многие люди, придя в аптеку и увидев его стоимость, решают его не покупать, если речь идет о покупке лекарства за деньги. Мы с 1 февраля запустили программу и выделили из бюджета на это средства, мы будем компенсировать человеку от 50% до 90% стоимости лекарства, которое действительно эффективно", - сказал губернатор.

По данным областного правительства, до этого пациенты не могли сами выбирать препарат по торговому наименованию, так как в соответствии с действующим законодательством, врачи выписывают препараты по научному наименованию (международному непатентованному наименованию).

Суть проекта заключается в том, что пациент, на основании выписанного в информационной системе рецепта, сам выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке по любому торговому наименованию. Он оплачивает в аптеке разницу между розничной стоимостью лекарственного препарата и половиной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат, а недополученную сумму госаптеке возместят в соответствии с утвержденным порядком. Причем возможностью получить медикаменты по конкретному торговому наименованию и по льготной цене смогут воспользоваться не только льготники, но и пациенты, страдающие болезнями системы кровообращения и нуждающиеся в лечении в амбулаторных условиях.

Лекарственное возмещение существует не взамен региональной и федеральной льготе, а дополнительно к ним, пациент может выбрать, какой вариант для него подходит больше. Реализация проекта началась в 10 районах области, а также в городах Вятские Поляны, Котельнич и Слободской, в дальнейшем его планируют распространить на другие муниципальные образования. На первом этапе проект реализуется у пациентов с болезнями системы кровообращения, поскольку именно они занимают первое место среди причин смертности населения России. По расчетам властей, возможность лекарственного возмещения окажет положительное влияние на снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.