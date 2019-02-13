Times: в Великобритании погибла вторая за неделю тигрица

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Амурская тигрица Шури погибла в британском сафари-парке Лонглит, подравшись с двумя другими тиграми. Как сообщила в среду газета The Times, это уже второй подобный случай, произошедший за последнюю неделю на территории Соединенного Королевства.

"C глубокой скорбью сообщаем о смерти одной из наших амурских тигриц - Шури, которая погибла после драки с двумя другими тиграми", - говорится в сообщении, распространенном администрацией парка Лонглит, расположенного на юго-западе Англии в графстве Уилтшир.

Инцидент произошел после того, как 13-летняя Шури через оказавшуюся открытой дверь попала в соседний вольер, где находилась пара других амурских тигров. В настоящий момент в парке пытаются получить потомство от тигрицы Яны, в прошлом году доставленной в Соединенное Королевство из Швеции, и прибывшего в Лонглит из Норвегии тигра по кличке Амур, которого в Англии переименовали в Рэда. Именно к ним в вольер забралась Шури, что привело к драке. Начато внутреннее расследование, которое должно установить причины трагедии.

Шури и две ее сестры родились в Мюлузском зоопарке во Франции в 2005 году и через год были перевезены в Великобританию. Как оказалось, они не являются чистокровными амурскими тиграми и поэтому не могли участвовать в программах по увеличению популяции этого редкого подвида больших кошек. В 2011 году одна из сестер Шури умерла из-за остановки сердца при проведении регулярного медицинского обследования под общим наркозом.

8 февраля в Лондонском зоопарке погибла тигрица Мелати, относящаяся к исчезающему подвиду суматранских тигров. Трагедия произошла при попытке свести ее с тигром по кличке Асим, которого за 10 дней до этого привезли в Лондон для спаривания из одного из сафари-парков Дании. Когда самец, которого пустили в вольер к Мелати после предварительного знакомства через решетку, начал проявлять агрессию, сотрудники зоопарка попытались его отвлечь, однако не успели спасти тигрицу.