Минздрав Дагестана планирует объединить около 40 медучреждений региона

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана планирует объединить около 40 больниц и поликлиник. Это позволит сэкономить более 38 млн рублей ежегодно, сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского минздрава.

"В Дагестане прошли общественные слушания по принятию решений о реорганизации медучреждений. Речь идет об объединении ряда больниц и поликлиник <…> В Дагестане предполагается реорганизация в форме присоединения 37 медицинских учреждений", - сообщил представитель пресс-службы, отметив, что данный вопрос принимался "взвешенно, с изучением опыта других субъектов страны".

"Ежегодная экономия средств в результате реорганизации составит около 38,4 млн рублей. Проводимая реструктуризация не отразится на зарплате сотрудников. Сокращение произойдет только за счет дублирующих друг друга сотрудников бухгалтерии, юридических служб и отделов кадров. Медицинских работников это не коснется", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что с целью сохранения лучших кадров будет проведена аттестация как руководителей учреждений, так и работников на соответствие занимаемой должности.

"Для оптимального решения вопроса трудоустройства освобожденных от занимаемых должностей работников будут привлечены центры занятости населения соответствующих районов и городов республики", - добавили в министерстве.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, главная задача реструктуризации - повышение качества медицинской помощи. Прежде всего, как отметил министр, реорганизация направлена на увеличение эффективности использования того технического, кадрового и финансового потенциала, который сейчас имеется в здравоохранении региона.

"Объединение медучреждений позволит решить трудности - легче будет перераспределять кадровый и технический ресурсы, а жители республики смогут получать более качественную и доступную медицинскую помощь", - заключили в минздраве республики.