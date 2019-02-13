В Ярославской области построят комплекс по утилизации ТКО

СОЧИ, 13 февраля. /ТАСС/. Реализацию проекта по возведению комплекса объектов по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов планируется завершить к 2021 году. Об этом в среду сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Дмитрий Миронов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее сообщалось, что на площадке Петербургского международного экономического форума в 2018 году правительство региона и руководство компании "Хартия" подписали соглашение на 5 млрд рублей инвестиций, которые планировалось направить на ремонт контейнерных площадок, закупку контейнеров и современной техники для вывоза мусора, а также создание мусоросортировочных предприятий и комплекса по переработке компоста.

"Реализация проекта [комплекса объектов по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов] планируется до 2021 года. Данный комплекс будет направлен на автоматизацию производственных процессов и повышение процента отбираемых вторичных фракций, а также строительства объекта компостирования органических отходов", - сказал Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, в рамках проекта уже создан мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО "Селиваново".

"Стоимость объекта - 30 млн рублей. Его мощность - 40 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Все это [проект комплекса] позволит существенно сократить объем ТКО, подлежащих захоронению на полигонах", - уточнил Миронов.

О форуме

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля - так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.