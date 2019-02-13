Несколько сотен потребителей Махачкалы отключили от электроснабжения из-за долгов

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Энергетики Дагестанской сетевой компании (входит в ГК "Россети") за неделю отключили от электроснабжения несколько сотен потребителей в Махачкале из-за долгов. Об этом сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь компании Александра Дудченко.

"Энергетики Дагестанской сетевой компании в новом году развернули активную работу по борьбе со злостными неплательщиками. Несколько сотен потребителей Махачкалы обесточены из-за долгов в течение только прошлой недели", - сказала Дудченко.

По ее словам, только за один день энергетики отключили от электроснабжения во всех трех районах Махачкалы более 50 потребителей, которые в общей сложности задолжали порядка 400 тыс. рублей.

"Всего в этот день по всей Махачкале было подано около 500 заявок на введение режима ограничения потребления энергоснабжения в отношении должников за электричество. Часть из них успела погасить образовавшуюся задолженность сразу после получения уведомления о наличии неплатежей", - отметила Дудченко.

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Как ранее сообщал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Ражидин Эфендиев, по состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность за поставленный газ в республику составляла более 12 млрд рублей, за электроэнергию - более 28 млрд рублей.