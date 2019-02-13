Оператор по обращению с ТКО в Омской области запустит в июне переработку полимеров

ОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области компания "Магнит" планирует в июне 2019 года открыть завод по переработке полимеров, отсортированных из мусора. Об этом журналистами сообщил в среду генеральный директор компании Сергей Шевченко.

"Для нас самый понятный бизнес - это полимеры. Поставка оборудования будет в мае, в июне планируем запустить. Это сырье [полученное из мусора] - наша прибыль, и именно в этом привлекательность [схемы обращения ТКО]", - сказал Шевченко.

Он пояснил ТАСС, что на заводе по переработке пластика будет три установки, общая сумма инвестиций составит 82 млн рублей. По словам Шевченко, региональный оператор рассчитывает, что из общего объема поступающего мусора полимеры составят порядка 13%.

Компания также рассматривает возможность переработки тетрапаков и стекла. "Но здесь пока непонятны объемы", - отметил гендиректор "Магнита".

Два комплекса по сортировке мусора будут запущены в Омске в течение месяца, их мощность составит 800 тыс. тонн отходов в год. Из этой массы от 40 до 50% составят органические отходы, около 28-30% - полезные отходы, все остальное будет трамбоваться, упаковываться и захораниваться на полигонах.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Полигоны, предусмотренные территориальной схемой по обращению с отходами, пока не созданы. Старые полигоны работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов хранения отходов у региона в настоящий момент нет. В Омской области ежегодно создается около 1,16 млн тонн отходов, из которых порядка 600 тыс. тонн генерирует Омск.