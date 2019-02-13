"Молодежка ОНФ" проведет рейды по проверке выполнения мусорной реформы в 10 регионах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Участники команды молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" в течение двух дней проведут рейды для проверки исполнения реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 10 регионах страны. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба движения.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

"Сегодня начались двухдневные рейды в семи регионах, завтра однодневные рейды продут еще в трех субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Проверки, в частности, пройдут в Саратовской, Владимирской и Ростовской областях, Пермском крае и Чувашии, рассказали в Народном фронте.

"Рейды предусматривают опрос населения и проверку площадок для сбора мусора по адресам, откуда поступило наибольшее количество обращений на круглосуточную горячую линию ОНФ по жалобам на реформу системы обращения с отходами (8-800-555-97-76)", - говорится в пресс-релизе.

С 1 февраля текущего года участники "Молодежки ОНФ" уже совершили 66 рейдов в 12 субъектах страны.