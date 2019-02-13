В центре Севастополя обнаружили артиллерийский снаряд времен ВОВ

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен около музея Героической обороны Севастополя в центре города, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю. Снаряд изъяли и увезли для последующего уничтожения.

"Снаряд для артиллерийских систем времён Великой Отечественной войны 13 февраля изъяли с территории Исторического бульвара сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю. Боеприпас немецкого производства калибром 150 мм был обнаружен вечером 12 февраля. Он находился под землей, на глубине в 1 м, недалеко от здания всемирно известной Панорамы [обороны Севастополя] - в районе главной аллеи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что снаряд найден во время археологических раскопок, которые ведутся на Историческом бульваре с осени 2018 года. Это не первый снаряд, обнаруженный за время работ.