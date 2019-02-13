AFP: около 200 собак спасли с бойни в Южной Корее

ТАСС, 13 февраля. Южнокорейские защитники животных спасли от гибели около 200 собак, которых бизнесмены собирались забить на мясо для приготовления блюд традиционной корейской кухни. Об этом в среду сообщило агентство France-Presse (AFP).

Собак обнаружили члены организации Humane Society International на бойне в 150 км к югу от Сеула. Защитники животных планируют отправить спасенных животных в приюты для собак в Канаде и США. Как сообщает агентство, это уже 14-я по счету бойня для собак, которая была закрыта под давлением со стороны этой организации. В общей сложности с 2015 года таким образом были спасены более 1,5 тыс. собак.

22 ноября 2018 года местные власти снесли крупнейшую в Южной Корее бойню собак в городе Соннам, ее требовали закрыть защитники животных. Комплекс включал шесть боен, на которых содержались сотни собак, и эксплуатировался десятилетиями без специального разрешения властей. Ранее мэр Сеула Пак Вонсун заявлял, что хочет закрыть все собачьи бойни, которые до сих пор действуют в столице.

Как отмечает пресса Южной Кореи, традиция употребления мяса собак в пищу в этой стране постепенно уходит в прошлое. Многие жители, особенно молодежь, уже не едят блюда из собак, хотя некоторые граждане страны по-прежнему воспринимают этот продукт как своеобразный деликатес.