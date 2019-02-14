Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за опасности схода лавин

ТАСС, 14 февраля. Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке в связи с опасностью схода лавин в нескольких районах, в том числе в Кроноцком заповеднике и на четырех вулканах. Об этом сообщил в четверг Камчатский противолавинный центр.

"В период с 00 часов 15 февраля (15:00 мск 14 февраля) по 17 февраля включительно по горным территориям Усть- Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе, по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский лавиноопасно", - говорится в сообщении.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, которые работают в горах, принять меры безопасности. Любителям экстремальных видов спорта, туристам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от проведения мероприятий в горах в указанный период, уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг в трех районах Камчатского края ожидается непогода. В Петропавловск-Камчатском городском округе ожидается небольшой снег, ветер усилится до 14-17 м в секунду, порывами до 20 м в секунду. В Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных районах прогнозируют сильные осадки и ветер 20-25 м в секунду, порывами он может там достигать 32-34 м в секунду.

Также штормовое предупреждение на четверг объявлено из-за опасно сильного волнения у берегов Камчатки, Алеутских островов и в юго-западной части Берингова моря. Под него попадают морские районы на границах с побережьями Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского, Алеутского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов.