Прокуратура в Забайкалье в 2018 году добилась выплаты 300 млн рублей долгов по зарплате

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края в 2018 году добилась погашения задолженности по заработной плате на сумму почти 300 млн рублей, сообщил в четверг журналистам заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

"Благодаря мерам, принятым прокуратурой края, удалось погасить долги по заработной плате на сумму почти 300 млн рублей. Серьезно строилась работа по выявлению предприятий, которые выплачивают "серые" зарплаты. Только по материалам прокурорских проверок возбуждено 150 дел, около 400 человек привлечены к различной административной и дисциплинарной ответственности", - сказал Ткачев перед началом расширенного заседания коллеги прокуратуры края.

По словам прокурора края Василия Войкина, на особом контроле остается выплата зарплат 15 организациями-банкротами. Речь идет о 87 млн рублей. Ткачев призвал региональную прокуратуру "сосредоточить усилия на контроле соблюдения интересов граждан, работающих на предприятиях-банкротах".