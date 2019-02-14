Наводнение 2018 года в Забайкалье показало неготовность властей к таким ЧС

ЧИТА, 14 февраля. /ТАСС/. Наводнение, случившиеся летом 2018 года в Забайкальском крае, показало неготовность властей к подобным чрезвычайным ситуациям, заявил в четверг прокурор края Василий Войкин.

Летом 2018 года в Забайкальском крае больше месяца почти ежедневно шли дожди, что в июле привело к масштабным паводкам. В зону подтопления попало более 60 населенных пунктов, от наводнения пострадало имущество свыше 12 тыс. человек. Вода подтопила около 800 жилых домов, разрушила 181 км региональных и муниципальных дорог, повредила 36 мостов. Общий ущерб от стихии превысил 1 млрд рублей.

"Наводнение, в результате которого было затоплено 839 жилых домов, показало неготовность органов власти к чрезвычайным ситуациям такого характера. Прокурорское реагирование применялось для обеспечения надлежащего оповещения населения, его эвакуации с подтопленных территорий, организации размещения и питания. Потребовала прокурорского понуждения очевидная нерасторопность по восстановлению поврежденных объектов коммунальной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры", - сказал Войкин, подводя итоги работы прокуратуры края в 2018 году.

Он потребовал усилить надзор за органами власти, которые входят в систему предупреждения чрезвычайных ситуаций.