Власти Бурятии приобретут семь зданий под детсады на 2,3 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии приобретут семь зданий для размещения в них детских садов на выделенные по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

Медведев 29 января в Горках встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и сообщил, что подписал поручение о том, чтобы при внесении изменений в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. предусмотреть выделение 2,3 млрд рублей на приобретение зданий детсадов. С просьбой выделить средства для решения проблемы дефицита мест в детсадах, обращался Цыденов.

"За счет 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, выделенных по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, в Бурятии планируется приобрести семь зданий дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от трех до семи лет", - сообщили в пресс-службе.

В Министерстве образования и науки региона уточнили, что выделенные средства позволятт приобрести здания для дошкольных образовательных организаций общей проектной мощностью 1 тыс. 920 мест.

Здания будут приобретаться, по данным правительства региона, прежде всего, в Улан-Удэ, где наиболее остро стоит проблема очередей.

По состоянию на 1 января 2019 года, в очереди в детские сады в Бурятии стоят порядка 12 тыс. детей, из них в возрасте от трех до семи лет - чуть больше 6 тыс. Почти 4,3 тыс. мест будет создано до 2021 года в рамках нацпроекта "Демография".