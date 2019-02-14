Власти Приморья собирают предложения о дальнейшей судьбе косаток из бухты Средней

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация Приморского края начала сбор предложений относительно вариантов дальнейшего содержания находящихся в бухте Средней морских млекопитающих. Сообщение об этом в четверг опубликовано на официальной странице губернатора Олега Кожемяко в Instagram.
- Косаток и белух из бухты Средней в Приморье освободят в ближайшее время
- Незаконно выловленных в Приморье косаток и белух вернут на волю через несколько месяцев
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Как сообщалось ранее, в приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки, названным зоозащитниками "китовой тюрьмой", находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух, позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче. Как заявляли представители Следственного комитета, животные смогут полностью адаптироваться и вернуться в естественную среду обитания через несколько месяцев,
"Со своей стороны могу сказать, что Приморский край и я, в частности, окажем максимальную поддержку и помощь в спасении млекопитающих. Мы также приглашаем к сотрудничеству всех, кто даст предложения или идеи по дальнейшему содержанию млекопитающих. Возможно, вы предложите интересные проекты, в том числе с финансированием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о судьбе животных остается за судом. Однако ученые считают, что в настоящее время выпуск в дикую природу уже адаптированных к жизни в вольере животных сопряжен с рисками для их жизни, а опыта реадаптации в России нет.
Как сообщалось ранее, в ближайшее время госинспекторы Росприроднадзора совместно с представителями Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, СУ СК по Хабаровскому краю, специалистами НИИ планируют начать мероприятия по осмотру животных для подтверждения их текущего состояния и принятия дальнейших решений о точном времени и способе их выпуска из вольеров, добавили в Минприроды.
Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям, утверждают в Министерстве природных ресурсов РФ.