Очаг заболевания ящуром в Хабаровском крае ликвидирован

ТАСС, 14 февраля. Единственный в Хабаровском крае очаг заболевания вирусом ящура животных ликвидирован полностью, сообщил ТАСС в четверг руководитель свиноводческого предприятия "Скифагро-ДВ" Игорь Грудев.

В Хабаровском крае вспышка ящура была зарегистрирована на свинокомплексе компании "Скифагро-ДВ". Компания является резидентом территории опережающего развития "Хабаровск", свинокомплекс в работу запущен еще не был, осенью на предприятие завезли более 1,7 тыс. свиней, поголовье пришлось уничтожить из-за выявленного заболевания. Введен карантин, в ряде районов края объявлен режим ЧС.

"Все поголовье полностью уничтожено, это 1751 туша. Сейчас на предприятии проводится дезинфекция согласно учрежденному графику. Завезти сюда новых свиней можно будет не раньше июня", - сообщил Грудев.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе правительства края, это был единственный очаг заболевания. В настоящее время новых вспышек не выявлено, ситуация стабильная.

"Относимся к ящуру настороженно, потому что мы провели только первую часть вакцинации. С 12 числа мы приступаем ко второй волне, и эффект возникнет только через 10 дней после ее окончания. Поэтому пока нет иммунитета к этому заболеванию у животных", - рассказал журналистам начальник управления ветеринарии правительства края Николай Постоев, уточнив, что снять карантин власти планируют через неделю.

До появления в Хабарвоском крае ящур был обнаружен в Приморье. Там уничтожено или еще подлежит уничтожению более 70 тыс. голов. За последнюю неделю новых вспышек вируса в Приморье не было.