Специалисты не подтвердили "массовые" выходы амурских тигров к людям в Приморье

ТАСС, 14 февраля. Специалисты не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "массовых" выходах амурских тигров к людям в Приморье, заявив, что выходы хищников в населенные пункты края носят локальный характер, сообщает в четверг пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр Амурский тигр".

"Следы тигров в окрестностях таежных сел фиксируются регулярно, но в этом нет ничего необычного: хищники перемещаются вслед за кабанами, которые нередко подходят близко к населенным пунктам. При этом, никакой опасности для населения эти тигры не представляют - в тайге сейчас достаточно зверя для полноценного питания хищников. И малоснежная зима, напротив, этому способствует, потому что копытным в таких условиях легче себя прокормить. Никакой паники среди населения, как пишут СМИ, нет, и мы не видим причин для ее возникновения", - цитирует пресс-служба директора департамента охотнадзора Приморского края Дмитрия Панкратова.

Специалисты отмечают, что распространенная СМИ информация о массовом выходе тигров сильно преувеличена, так как в доказательства приводятся слова жителей всего одного населенного пункта - таежного села Мельничное в Красноармейском районе, которые регулярно видят следы тигров в окрестностях села. Также в тексте приводится причина выявленной "аномалии" - сбой привычных жизненных ритмов животных из-за малоснежной зимы в регионе, что также не соответствует действительности.

"Хочется напомнить гражданам, что тигр - хищник, за которым не нужно гоняться по лесу, трогать его тигрят, забирать его добычу, стрелять по нему. И тем более не стоит создавать ажиотаж вокруг опасности, которой нет, наводнять информационное пространство недостоверными сведениями. Ведь, когда действительно случится что-то серьезное, в это могут просто не поверить, приняв за очередную "утку". Конфликтные ситуации с тигром в Приморском крае периодически происходят, и Служба охотничьего надзора старается своевременно их разрешать, в том числе при нашей поддержке", - цитирует пресс-служба гендиректора "Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.