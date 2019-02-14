Внутренние авиарейсы на Камчатке отложены из-за циклона

ТАСС, 14 февраля. Вылеты самолетов по внутренним маршрутам из аэропорта Петропавловска-Камчатского перенесены с четверга на пятницу из-за непогоды, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы совершаются по расписанию, кроме рейсов на внутренних маршрутах, которые перенесены на пятницу", - сообщили в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

На онлайн-табло аэропорта значится, что на пятницу перенесены авиарейсы в Усьб-Хайрюзово и Тиличики.

Ранее сообщалось, что в четверг циклон принес непогоду в три района Камчатского края ожидается непогода. В Петропавловск-Камчатском городском округе по данным синоптиков небольшой снег, ветер до 14-17 м в секунду, порывами до 20 м в секунду. В Усть-Камчатском и Алеутском муниципальных районах сильные осадки и ветер 20-25 м в секунду, порывами он может там достигать 32-34 м в секунду.

Также штормовое предупреждение на четверг объявлено из-за опасно сильного волнения у берегов Камчатки, Алеутских островов и в юго-западной части Берингова моря. Под него попадают морские районы на границах с побережьями Петропавловск-Камчатского городского округа, а также Усть-Камчатского, Алеутского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов.