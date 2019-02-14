Посол РФ передал лидеру КНДР поздравление по случаю Дня сияющей звезды

ПХЕНЬЯН, 14 февраля. /ТАСС/. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора передал председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну поздравительное послание от имени дипломатического корпуса в Пхеньяне по случаю отмечаемого в стране Дня сияющей звезды, приуроченного к 77-й годовщине со дня рождения бывшего лидера народной республики Ким Чен Ира (1941-2011). Об этом сообщило в четверг посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"14 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи, где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды (77-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира)", - отмечается в сообщении российского посольства.

По информации диппредставительства, после церемонии вручения цветов состоялась беседа Ли Су Ёна с послами, в ходе которой заведующий международного отдела ЦК ТПК поблагодарил их за поздравления и обменялся с ними мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.