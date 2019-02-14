Маршрут гонки на собачьих упряжках на Чукотке сократился почти в два раза из-за погоды

ТАСС, 14 февраля. Оргкомитет принял решение внести изменения в маршрут гонки на собачьих упряжках "Надежда-2019" на Чукотке в связи с неблагоприятным погодным прогнозом, теперь вместо заявленных ранее 1150 км каюры должны будут преодолеть 683 км, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В рамках заседания оргкомитетом рассматривался вопрос обеспечения безопасности участников и организаторов соревнований. В связи с неблагоприятным погодным прогнозом на апрель 2019 года, из-за образования снегозаносимых и лавиноопасных участков на маршруте, оргкомитетом принято решение о внесение изменений в маршрут гонки. <...> С учетом изменений протяженность трассы составит 683 км", - говорится в сообщении.

Арктическая гонка на собачьих упряжках "Надежда-2019" стартует 6 апреля в селе Лорино Чукотского автономного округа. Предполагаемый финиш в селе Лаврентия намечен на 15 апреля.

Общий призовой фонд традиционного состязания на собачьих упряжках коренных народов Чукотки составит 3 млн 475 тыс. рублей. Каюр, занявший первое место, получит 1 млн рублей. Средства на организацию гонки будут выделены в виде субсидий из окружного бюджета в рамках государственной программы "Развитие образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы".