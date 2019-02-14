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Организаторы заявили, что отменили концерт Элджея в Калининграде под давлением

При этом в компании Макроконцерт Калининград не уточнили, какие именно организации требовали запретить выступление

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Организаторы концерта Элджея в Калининграде, планировавшегося 16 февраля, заявили, что он отменен из-за давления НКО и госучреждений. Соответствующая информация размещена на странице компании Макроконцерт Калининград "ВКонтакте".

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"В связи с большим давлением со стороны гос. учреждений, некоммерческих гражданских организаций, организаторами и менеджментом артиста было принято решение не проводить мероприятие в запланированную дату, - говорится в сообщении. - С сожалением сообщаем, что, несмотря на большое количество проданных билетов, по обоюдному решению артиста, его менеджмента и организаторов концерт Элджея, запланированный на 16 февраля 2019 года [в Калининграде], не состоится в указанную дату".

В заявлении компании не уточняется, какие именно организации выступили против проведении концерта, который должен был пройти в развлекательном комплексе "Резиденция королей". Незадолго до мероприятия на сайте Change.org появилась петиция, в которой жители региона требовали отмены концерта рэпера, ее поддержали более 500 человек. В региональном управлении МВД журналистам сообщили, что не ограничивали организаторов в проведении мероприятия.

Тем временем в интернете появилась новая петиция с требованием провести концерт Элджея в Калининграде, либо перенести его на другую дату. Ее уже поддержали больше 100 человек.

В декабре прошлого года сообщалось о серии отмен концертов рэп-исполнителей в разных в регионах России. Были отменены выступления, в том числе, рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

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РоссияКалининградская область
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