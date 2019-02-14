Регоператор по обращению с ТКО начнет работу в Бурятии после утверждения тарифа

УЛАН-УДЭ, 14 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет работу в Бурятии после утверждения тарифа на услуги. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

Бурятия поделена на три зоны деятельности регионального оператора, он был определен по итогам конкурсов, прошедших в первом полугодии 2018 года, тогда заявились три компании: московская, из Кабанского района Бурятии и победившая в итоге во всех трех зонах иркутская фирма "Экоальянс". 21 декабря 2018 года пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что переход на новую схему обращения с ТКО откладывается на неопределенный срок, регоператор пообещал начать работу с февраля 2019 года. Схема вывоза мусора в Бурятии пока остается прежней.

"Свою работу региональный оператор начнет после расчета регулирующим органом (РСТ) тарифа на его услуги по сбору, транспортировке и утилизации отходов", - сообщили в пресс-службе. Процесс утверждения тарифа может занять от одного до двух месяцев.

Сейчас в районах республики заканчивается процесс согласования транспортных путей вывоза мусора, расчеты необходимого числа автотранспорта и выбор площадок для временного хранения отходов. В Советском и Железнодорожном районах Улан-Удэ по результатам конкурса уже определены субподрядчики на вывоз мусора, это иркутские компании "Системы консалтинга и аутсорсинга" и "Бабръ". "Что касается Октябрьского района, конкурс там не состоялся, в ближайшее время он будет проведен повторно", - отметили в правительстве региона. Всего в Бурятии для вывоза мусора планируется задействовать порядка 130 автомобилей.

Ранее гендиректор "Экоальянса" Игорь Алексеев сообщил ТАСС, что перед началом работы регоператора в Бурятии будут пересмотрены первоначальные тарифы - в сторону уменьшения. В конце 2018 года предполагалось, что тариф будет составлять ориентировочно 110 рублей в месяц с каждого человека, проживающего в многоквартирном доме, и около 125 рублей в месяц для проживающего в частном доме. Ситуация, по словам Алексеева, должна измениться после принятия правительством РФ решения об освобождении регоператоров по обращению с ТКО от НДС. Тариф будет значительно ниже, пояснил Алексеев.