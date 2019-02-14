ВЦИОМ: опрос о сохранности экспонатов в музеях точно отражает общественное мнение

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) не согласен с критикой Министерства культуры РФ относительно опроса , касающегося безопасности в российских музеях, который был проведен после пропажи и возвращения картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВЦИОМ.

Ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов в беседе с ТАСС назвал результаты опроса "нерелевантными", поскольку он был проведен сразу после резонансной кражи, что повлияло на общественное мнение.

"Данные с точностью в 2,5% зафиксировали состояние общественного мнения по данному вопросу - статистический факт. Общественное мнение в целом, как и мнение отдельных людей, безусловно формируется на основе тех событий, свидетелями которых мы становимся: будь то победа на Олимпиаде или кража картины из музея. В связи с этим эпизод со столь легкой кражей картины из одной из самых известных галерей страны, конечно, заметно повлиял на те выводы, которые сделало население", - цитирует пресс-служба директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, касающегося безопасности в музеях. Две трети россиян (65%) уверены, что в российских музеях предпринимаются недостаточные меры для защиты произведений искусства. Согласно данным, информированность о происшествии с картиной Куинджи среди людей старшего поколения (60+ лет) составляет 94%, тогда как среди молодежи (18-24 года) - 47%.

27 января с выставки в Третьяковской галерее в Москве была похищена картина Куинджи "Ай-Петри. Крым". Преступника задержали по горячим следам в поселке Заречье Московской области, похищенную картину нашли на стройке в Одинцовском районе и вернули на выставку.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 8 февраля 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.