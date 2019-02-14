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Российский инвестиционный форум - 2019

Глава ПФР предложил ввести курс по пенсионной системе в школах

Антон Дроздов отметил, что фонд на протяжении восьми лет создает учебное пособие для старших школьников и студентов коллежей
Глава ПФР Антон Дроздов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Глава ПФР Антон Дроздов
© Сергей Карпухин/ТАСС

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курс по изучению пенсионной системы нужно ввести в школах. Такое мнение выразил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.

"Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов коллежей [о пенсионной системе], оно очень простое. Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Теги
РоссияДроздов, Антон ВикторовичРоссийский инвестиционный форум - 2019
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