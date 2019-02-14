Глава ПФР предложил ввести курс по пенсионной системе в школах

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Курс по изучению пенсионной системы нужно ввести в школах. Такое мнение выразил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме.

"Мы порядка восьми лет издаем учебное пособие для старших школьников, для студентов коллежей [о пенсионной системе], оно очень простое. Порядка 6 млн школьников обучили. Но нам бы хотелось, чтобы это были усилия не только Пенсионного фонда. Нам бы хотелось, чтобы во всех образовательных программах элемент пенсионного страхования был введен, чтобы он более четко объяснялся, это повысит интерес к этому продукту", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.