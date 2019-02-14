Семен Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Артист и музыкант Семен Слепаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации.

"Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно", - написал Слепаков в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.