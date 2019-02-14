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Семен Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

Артист отметил, что у него "все прекрасно"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Артист и музыкант Семен Слепаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации.

"Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно", - написал Слепаков в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что артист якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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