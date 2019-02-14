Семен Слепаков опроверг сообщения о своей госпитализации

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Артист и музыкант Семен Слепаков опроверг появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации.
"Спасибо всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно", - написал Слепаков в четверг на своей странице в социальной сети Instagram.
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Мои фейковые новости гораздо более скучные, чем у Харламова. Никакой искры между мной и Батрухой... даже обидно как-то. Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте.
Ранее телеканал "Рен-ТВ" сообщил, что артист якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем.