Два дня рождения и три чуда Вани Фокина из Магнитогорска

Ване Фокину через два дня исполнится годик. При этом он уже пережил больше событий, чем многим выпадает за всю жизнь. Хотя специалисты уверяют, что он вряд запомнит хоть что-нибудь — слишком маленький, но вся страна еще долго каждый год 31 декабря будет вспоминать трагедию в Магнитогорске и настоящее чудо — как спустя 35 часов на морозе минус 27 градусов из-под завалов достали живого младенца.
На прошлой неделе, 8 февраля, в Магнитогорске прошли траурные мероприятия на 40-й день после взрыва в жилом доме на улице Карла Маркса. Целый подъезд дома рухнул с первого по десятый этаж рано утром 31 декабря, когда все еще спали. В первые часы удалось спасти 18 человек, еще шестерых сотрудники МЧС достали из-под завалов, включая двоих детей. К настоящему моменту все госпитализированные уже выписаны из больниц, за исключением 11-месячного Вани Фокина. Ваню вместе с мамой выписывают сегодня.
"Как ребенок 35 часов на таком морозе провел — это просто безумие. Никто не понимает, как вообще пациент выжил, это просто невозможно. Пусть он там где-то с одеялами был, но это не то, что могло спасти, потому что вокруг тебя бетон и железо, и все это на открытой местности — они моментально остывают, согреться в таких ситуациях просто невозможно. В такой ситуации сложно не верить в какую-то высшую силу", — признается ТАСС анестезиолог-реаниматолог НИИ Денис Леонов, сопровождавший Ваню во время эвакуации в Москву.
Ваня сидит в кроватке палаты московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. За окном поздний вечер, мальчик только проснулся, смотрит немного рассеяно по сторонам, чуть задерживает взгляд на маме, словно решая, попроситься на руки или еще посидеть. Мы разговариваем с его мамой Ольгой Фокиной, стоя в дверях, потому что в палате не так много места, а в комнате вместе с Ваней уже и так трое — у них сегодня еще гости кроме нас, журналистов. Мальчик с мамой живут в палате уже месяц, проходят комплексное лечение и реабилитацию.
Три недели в НИИ малыш провел в отделении реанимации, куда его доставили буквально в первые сутки прямиком из Магнитогорска самым быстрым из всех невоенных самолетов. Взяв с собой на борт все необходимое, чтобы максимально оперативно и безопасно доставить малыша в лучшую клинику для детей в такой ситуации, бригада медиков на протяжении полутора часов полета совершила еще одно чудо. Малыша удалось окончательно стабилизировать уже во время экстренной эвакуации.
Собрались за 30 минут
Днем 1 января анестезиолог-реаниматолог Денис Леонов был на дежурстве, когда позвонил директор НИИ Валерий Митиш и сказал, что нужно слетать в Магнитогорск и привезти в Москву малыша, которого несколько часов назад достали из-под завалов дома. Нашли замену на дежурство в отделении, собрались за полчаса и выехали в аэропорт, где глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба уже готовил борт для эвакуации.
Денис Иванович производит впечатление необщительного молодого человека. Он спокоен и собран. Сам Леонов считает, что накладывает отпечаток профессия. Говорит, анестезиолога-реаниматолога раздражают лишние разговоры. "Есть четкая задача — ее нужно сделать без всякой возни и разговоров. Есть задача — выполняешь. Потому что всегда после выполнения этой задачи обязательно появится еще одна, еще, еще, еще. Поэтому никто не разговаривает", — добавляет врач. Это совсем не означает, что нет эмпатии и сочувствия к пациентам. Просто когда имеешь дело с теми, кто в любой момент может уйти, для сентиментальности и рефлексии не остается места. Сочувствие есть всегда, убежден Леонов.
Когда прилетели в Магнитогорск, все произошло в считанные минуты — медики оценили состояние Вани, перенесли на борт, и уже меньше, чем через 10 минут самолет был в воздухе на пути в Москву — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где уже не одно десятилетие спасают детей, пострадавших в результате различных катастроф и стихийных бедствий.
Таинство на борту
Все полтора часа полета Леонов провел склонившись над Ваней. По словам врача, мальчик в тот момент был абсолютно реанимационным пациентом — у малыша к счастью не было никаких экстренных хирургических или травматологических проблем. Перелом большеберцовой кости с незначительным смещением — это могло подождать несколько дней или даже недель.
"В чем заключалась наша задача: пациент был крайне тяжелый, на искусственной вентиляции легких с повышенной фракцией кислорода — это уже первый критерий реанимационный тяжести состояния. Второе — это нестабильная гемодинамика, то есть низкое артериальное давление и высокий пульс за счет того, что у ребенка была тяжелая степень обезвоживания. Уже на борту самолета мы выполняли интенсивную терапию. Выполнили инфузионную терапию — стабилизировалась гемодинамика, справились с обезвоживанием", — вспоминает анестезиолог-реаниматолог.
Еще одной проблемой, требующей экстренного решения, было переохлаждение, так как крайне низкая температура тела повышает риск кровотечений и может дать массу других осложнений. Малыша согревали специальными одеялами, которые позволяют это сделать быстро, при этом исключая вероятность ожога. "Сработала выбранная тактика лечения: интенсивная инфузионная терапия, согревание ребенка и искусственная вентиляция легких. Уже во время эвакуации мы его окончательно стабилизировали", — пояснил анестезиолог-рениматолог.
Пока врач работал на борту, невольно думалось: "Похоже, он берется за все то, что другие считают невозможным". Сам Леонов этого не отрицает, хотя добавляет, что сама специализация предполагает действовать даже в тех ситуациях, когда тяжело и невозможно.
"Естественно, делаешь все, но бывают случаи, когда уже ничего невозможно сделать, бывают такие случаи, когда слишком поздно, скажем так. Скажем, необратимые повреждения при травмах, ну неважно, когда это уже необратимо: пациент еще живет, но заболевание или травма уже принесли свои необратимые повреждения, и, соответственно, летальный исход неизбежен. И все равно мы же работаем, никто же этих пациентов не бросает", — пояснил детский реаниматолог-анестезиолог.
Без потерь
После этого все жизненные показатели у Вани стали постепенно выравниваться. Уже за первую ночь, проведенную в НИИ, в результате обследований стало ясно, что никаких повреждений мозга у малыша нет. Восстановилась функция почек, последствия краш-синдрома стали постепенно сходить на нет. Краш-синдром еще называют "болезнью освобождения", и уже после 6 часов, проведенных под завалами, как правило диагностируют крайне тяжелую степень. Ваня провел под завалами больше тридцати.
С мальчиком в НИИ, конечно, работала целая команда высоквалифицированных специалистов, но и сам глава института Валерий Митиш признается, что вся история выздоровления — в некотором роде медицинское чудо. Уже на седьмой день Ваня пришел в сознание, еще через 10 дней — ел самостоятельно, и примерно тогда же малыша вместе с мамой перевели в обычную палату.
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"Весь прошедший месяц Ваня провел в хорошем состоянии. Никаких осложнений не развилось, он полностью откликнулся на наше лечение. Лечение было очень эффективным для Вани — никаких хирургических вмешательств делать не пришлось, перелом большеберцовой кости сросся хорошо, уже снята гипсовая иммобилизация, убрана лангета. К счастью, не потребовалось вообще никаких операций", — рассказал ТАСС Митиш.
Ножка была серьезно обморожена, еще в первые дни врачи всерьез опасались, что, возможно, потребуется ампутация. Но кровоток в пальчиках удалось восстановить — ножка спасена. Ваня уже встает, пока очень аккуратно. Он очень любит, когда мама носит его на руках по коридорам, там малыш с интересом наблюдает за другими детьми. "Специалист приходил, рассказал, какие сейчас по возрасту игры нужны. Играем в эмоциональные игры, некоторые нравятся, улыбается и смеется. Дома, может, больше будет того, что нравится и что интересно. Болтает на своем детском языке пока, слоги отдельные говорит, слова — ждем вот", — рассказала ТАСС его мама Ольга Фокина.
Пока она держит Ваню на руках, малыш с осторожным любопытством разглядывает новых гостей, тянется к украшениям, чтобы разглядеть их поближе, с любопытством слушает все, что ему говорят. Еще Ваня любит собирать пирамидку, раскидывать кубики и листать книжки — в общем, все то, что делает любой малыш в его возрасте. И еще Ваня обожает вареную картошку.
"Все развивается благополучно. Он прошел полный курс и лечения, и реабилитации в условиях нашего института. Вместе с мамой они прошли комплексную реабилитацию. Весь намеченный комплекс лечения прошел успешно и эффективно. Мы довольны. Он действительно вышел из этой ситуации без ущерба", — сказал Митиш.
День рождения дома
"Ваня улыбается и передает всем привет", — говорит детский доктор мира, президент НИИ Леонид Рошаль.
В ближайшую субботу, 16 февраля, Ване Фокину исполнится годик. "Не придумали, что еще подарить на день рождения. Нужно еще разбирать все те игрушки, которые надарили, пока мы тут в больнице. Игрушек у Вани сейчас много, любимой нет, и вообще он пока интересуется всем, еще не выбрал, что нравится больше всего", — рассказывает Ольга. В Магнитогорске ждет гора новых игрушек — подарки от людей, сочувствующих семье.
На днях Фокины приобрели двухкомнатную квартиру взамен разрушенного жилья. Отметить первый день рождения Вани на новой квартире еще не удастся — нужно докупить мебель. "Как только подготовим новую квартиру так, чтобы туда с детьми уже можно было въехать и жить так — мы надеемся, в ближайшее время", — добавила Ольга. А вот на праздник планируют шарики, торт и самых близких людей рядом.
Один подарок мама уже сделала мальчику — это плюшевая собака, сделанная на заказ. На собаке вышиты два дня рождения Вани — 16 февраля 2018 года и 1 января 2019.
Инна Финочка