В КПРФ предлагают наказывать чиновников штрафами за оскорбляющие россиян высказывания

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому чиновники за оскорбление избирателей понесут административную ответственность в виде штрафов до 30 тыс. рублей или должностной дисквалификации на срок до трех лет.

"В последнее время стало очень много высказываний из уст госслужащих, которые иначе как оскорблением не назовешь... На сегодняшний день наказать чиновника, депутата не позволяет [ни одна] статья. В нашем законодательстве есть правовой пробел, и мы предлагаем этим законопроектом его исправить", - сказал журналистам в четверг Казанков. Он привел в пример высказывание свердловской чиновницы Ольги Глацких, заявившей, что государство "не просило родителей рожать", заявление министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой, уволенной из-за высказываний о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум, и другие.

"Если взять гражданина, если кто-то его оскорбил, он обращается [в суд], и есть статья, согласно которой он может себя защитить. Или группа лиц, независимо от того, по признаку национальному или религиозному [их оскорбили], может обратиться, и их права будут защищены. Но когда оскорбили всех избирателей разом, то такой ответственности нет, поэтому мы предлагаем наказывать таких людей", - добавил депутат.

Казанков пояснил, что законопроект дает прокурору право возбудить в таком случае административное дело и привлечь к ответственности чиновника или депутата, допустившего нелестное высказывание в адрес избирателей, "а он получит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или вообще дисквалификацию на период до трех лет". Депутат подчеркнул, что положения документа распространяются лишь на должностных лиц, а не на обычных граждан, журналистов и блогеров.