Гостиничный и реабилитационный центры построят на Кислых источниках в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют построить гостиничный комплекс и реабилитационный центр на популярных у туристов Кислых источниках, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"В перспективе предусматривается строительство гостиничного комплекса со спа-центром, индивидуальными таунхаусами с большим номерным фондом. Кроме того, предполагается строительство реабилитационного центра мощностью 200 мест. А самое главное, вместе с дорогой в этот район придет новая жизнь - появятся новые рабочие места, возможности для развития малого и среднего бизнеса", - написал Темрезов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в республике начнется строительство инженерной инфраструктуры и автомобильной дороги, которая соединит курорт "Архыз" с Кислыми источниками. В первый год на реализацию инвестпроекта предусмотрено более 600 млн рублей.

"Уникальные Кислые источники станут доступными. Сейчас туда добраться проблематично, а зимой просто невозможно. А во-вторых, мы закольцовываем бальнеологический курорт Кислых источников с "Архызом", обеспечивая его круглогодичную загрузку", - отметил Темрезов.

Кислые источники входят в число самых посещаемых туристами мест в Карачаево-Черкесии. На территории расположены порядка 17 различных минеральных источников, которые в год посещают около 10 тыс. туристов. Ранее прогнозировалось, что строительство дороги до Кислых источников позволит увеличить их посещаемость более чем на 40 тыс. человек.