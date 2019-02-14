Замгенпрокурора РФ вынес предостережение забайкальскому министру из-за проблем в ЖКХ

ЧИТА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев в четверг вынес предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ министру территориального развития Забайкальского края Виктору Паздникову. Эта мера связана с проблемами региона при прохождении отопительного сезона и отставанием в расселении людей из аварийного жилья.

"Я вам объявляю предупреждение о недопустимости нарушения законодательства в сфере ЖКХ и предупреждаю, что в случае непринятия дополнительных мер по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, контролю за обеспечением бесперебойного предоставления гражданам коммунальных услуг надлежащего качества <...> вы можете быть привлечены к установленной законом ответственности", - сказал Ткачев на совещании по вопросам обеспечения законности в сфере ЖКХ, которое прошло в прокуратуре Забайкальского края.

Заместитель генпрокурора отметил, что в Забайкалье не решается проблема замены ветхих тепловых, водопроводных, электрических и канализационных сетей, а темпы их ремонта не превышают 1% в год. Проблемой, характерной для текущего отопительного сезона, по его словам, стало несвоевременное накопление нормативного и неснижаемого запаса топлива.

"Стремительными темпами растет уровень дебиторской задолженности организаций ЖКХ за коммунальные ресурсы, размер которой в крае, по состоянию на 1 января, превысил 6,5 млрд рублей. В прошлом году этот показатель также был высоким - на уровне 5,5 млрд рублей. При этом руководители предприятий (жилищно-коммунального хозяйства) по-прежнему бездействуют, меры взыскания задолженности в установленном законном порядке не устанавливались, что приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и их банкротству", - добавил Ткачев.

Ранее в четверг прокурор края Василий Войкин сообщил, что Забайкальский край остается одним из регионов - аутсайдеров программы расселения из аварийного жилья, аварийными признаются и строящиеся по этой программе дома. Около 300 человек до сих пор не переселены.

Помимо Паздникова, предостережения вынесли генеральному директору фонда капитального ремонта многоквартирных домов Забайкальского края Александру Никонюку, сити-менеджеру Читы Олегу Кузнецову, главе Читинского района Вадиму Захарову. Руководитель регионального управления ФССП Баясхалан Дамдинжапов предостережен об ответственности из-за ненадлежащего исполнения судебных актов о взыскании задолженности по зарплате.