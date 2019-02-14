В ПФР сообщили, что более половины россиян разбираются в пенсионной системе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Чуть более половины россиян (56%) показывают высокий уровень пенсионной грамотности. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Наши замеры, мы привлекали агентство "Ромир", показывают, что в целом уровень пенсионной грамотности населения больше 50% - где-то 56% достаточно неплохо знают, как устроена система. Но вот в категории до 35 лет, даже до 40 более высокий уровень непонимания. Их это не интересует, потому что [до пенсии] еще долго, 30, 40 лет, и кто знает, как там будет", - сказал Дроздов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.