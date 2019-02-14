ВЦИОМ: влюбленных мужчин в России на 12% больше, чем женщин

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Почти 60% россиян признались, что в данный момент находятся в состоянии влюбленности. При этом влюбленных мужчин в стране (66%) больше, чем женщин (54%), свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян (59%) признались в том, что сейчас влюблены. Среди мужчин эта доля выше - 66%, тогда как доля влюбленных женщин составляет 54%", - говорится в исследовании. При этом каждый третий опрошенный (38%) заявил, что ни в кого не влюблен.

Россияне ожидают от своих возлюбленных, в первую очередь, внимания (22%), заботы (19%) и взаимности (8%). Подарки от возлюбленных ждут 7% россиян, при этом сами влюбленные дарят их почти в два раза чаще (13%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 февраля 2019 года. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина - праздник влюбленных. В нашей стране он приобрел популярность в начале 1990-х годов и, в отличие от католического Запада, носит светский характер. В 2010 году в Белгородской области в рамках программы "по обеспечению духовной безопасности" его празднование в госучреждениях было запрещено директивой губернатора.

В православном календаре есть свои покровители любви - святой Петр и святая Феврония. Днем церковного почитания этих святых является 25 июня (8 июля по новому стилю). С 2008 года в России 8 июля в честь Петра и Февронии отмечается День семьи, любви и верности. Многие рассматривают его как альтернативу католическому Дню святого Валентина.