Патриарх Кирилл призвал молодежь творить дела милосердия

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Подрастающее поколение должно уделять больше внимания делам милосердия в своей повседневной жизни, говорится в обращении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня православной молодежи.

"Согретые любовью Христовой, мы призваны являть эту любовь другим людям, призваны творить дела милосердия. Это под силу каждому - напитать алчущего, помочь нуждающемуся, сказать слово ободрения унывающему, утешить плачущего, посетить больного. Особенно призываю к таким поступкам молодежь - энергичных, бодрых и полных жизнелюбия людей, проявляющих инициативу, готовых к активным действиям и трудам на пользу ближних", - говорится в обращении, опубликованном на сайте Московской патриархии.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что служение Богу кардинально меняет человека и его жизнь. "Встреча с Господом должна коренным образом изменить нашу жизнь, должна повлиять на наши поступки, ведь, как мы знаем из Евангелия, то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу", - отметил патриарх Кирилл.

"Да ниспошлет вам Всемилостивый Господь крепость душевных и телесных сил, радость духовную и свою щедрую помощь в добрых делах и начинаниях", - пожелал молодым людям предстоятель РПЦ.

В 1992 году с благословения всех глав поместных православных церквей всемирное православное молодежное движение "Синдесмос" утвердило 15 февраля Днем православной молодежи. В этот день представители подрастающего поколения во всем мире проводят встречи со священнослужителями, посещают больницы, приюты и детские дома, устраивают концерты или спортивные соревнования. С 2001 года праздник получает распространение и в пределах Русской православной церкви.