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Председатель СПЧ призвал сделать "высокоточным" законопроект о борьбе с фейк-ньюс

Михаил Федотов считает, что для борьбы с фейковыми новостями необходимы разные технологические решения

НОВОСИБИРСК, 14 февраля. /ТАСС/. Законопроект о санкциях за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете нужен, но его стоит доработать. Об этом заявил в четверг журналистам председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Мы сразу сказали, что считаем этот законопроект непродуманным <...> Хороший закон - высокоточное оружие, это ракета, которая попадает в форточку, где находится террорист, а за стеной семья пьет чай. Вот такой закон нужен, который попадет в точку", - сказал Федотов.

Он добавил, что для борьбы с фейковыми новостями необходимы разные технологические решения. "В этом смысле мне нравится мессенджер WhatsApp, который ввел ограничение на отправку не более пяти одинаковых сообщений. Вот это способ борьбы", - отметил Федотов.

Он также подчеркнул, что законопроект стоит доработать в плане ответственности тех лиц, которые распространяют ложные сообщения из-за рубежа.

Пакет законопроектов о борьбе с фейк-ньюс и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичВяткин, Дмитрий ФедоровичБокова, Людмила Николаевна
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