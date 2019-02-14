Голикова заявила о росте числа бедных россиян почти на 4 млн человек за пять лет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросла на 3,9 млн человек. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.

"В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Более или менее ситуация изменилась к 2007 году, когда количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 18,8 млн человек. И самый успешный для РФ в новейшей истории был 2012 год, когда число бедных было 15,4 млн человек, это 10,7% от общей численности. Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, это 19,3 млн человек, или 13,2%, это данные 2017 года, данных за 2018 год пока еще нет", - сказала она.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.