Граффити с изображением актера Сергея Юрского появилось во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Художники Владикавказа изобразили на стене жилого дома граффити с киногероями, которых сыграл народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом ТАСС сообщил Руслан Золоев - один из учредителей проекта "Люблю Осетию", который является инициатором создания граффити.

"Граффити с изображением Сергея Юрского - это дань памяти великому актеру. Человеку, который был участником создания настоящего советского кино, отражающего все лучшие человеческие качества. С помощью граффити мы надеемся, что молодежь заинтересуется и посмотрит фильмы с его участием", - сказал Золоев.

На граффити изображены герои Юрского дядя Митя из комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", Остап Бендер из фильма "Золотой теленок", третий герой - из фильма Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда".

Об актере

Сергей Юрьевич Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Он сыграл более чем в сорока кинофильмах, его первой крупной ролью был Чудак в комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" (1961). Широкую известность актеру принесли образы Остапа Бендера в "Золотом теленке" режиссера Михаила Швейцера и Викниксора в "Республике ШКИД" Геннадия Полоки. Также снимался в лентах "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Ищите женщину", "Любовь и голуби", "Королева Марго", "Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" и многих других.

В 1990 году Юрский дебютировал в качестве кинорежиссера, поставив по собственной повести картину "Чернов/Chernov".

С 1978 года жил в Москве, был актером и режиссером Театра им. Моссовета, где поставил спектакли "Тема с вариациями", "Орнифль", "Правда хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын", "Предбанник" и другие.

В 1992 году основал "АРТель АРТистов Сергея Юрского", с которой поставил на сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова спектакль "Игроки-XXI" по пьесе Николая Гоголя. Долгое время также сотрудничал с театром "Школа современной пьесы", поставил два спектакля в токийском театре "Хайюдза".

Сергей Юрский имел множество наград, включая орден Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, премии президента РФ в области литературы и искусства и правительства РФ в области культуры. Был лауреатом премий "Золотая маска", "Звезда театра", "Ника", фестиваля "Кинотавр".

Юрский скончался 8 февраля 2019 года.