Более 400 человек приняли участие в забеге в рамках инвестфорума в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Более 400 человек вышли на старт традиционного массового забега в рамках спортивной программы Российского инвестиционного форума в Сочи, в числе участников были главы регионов, сочинцы и гости курорта. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе организаторов мероприятия - компании "Росконгресс".

"Это традиционное мероприятие спортивной программы инвестфорума, к нему готовятся, его ждут. В этот раз в целом в забеге участвовали свыше 400 человек, в их числе губернаторы трех регионов - Удмуртии, Курской и Липецкой областей. Сегодня они на личном примере показали пользу здорового образа жизни. Помимо участников инвестфорума на старт вышли все желающие - жители и гости города", - уточнили организаторы.

Забег прошел по трассе "Сочи Автодрома", принимающей российский этап гоночной серии "Формула-1". В этом году он состоялся под девизом "Спорт для всех". Для участников забега подготовили дистанции 5555 и 11110 метров.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.