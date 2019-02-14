Региональный центр поддержки одаренных детей появится в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 14 февраля. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей появится в НАО в рамках соглашения, которое в четверг подписали губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. Об этом в четверг сообщается на сайте окружного правительства.

"Документ предполагает сотрудничество сторон по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Ненецкого автономного округа, включая создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в НАО", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения специалисты фонда "Талант и успех" будут содействовать проведению исследований, способствующих формированию образовательной политики Ненецкого автономного округа, а также проводить повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогических и управленческих кадров для работы с одаренными детьми.

По данным пресс-службы, сейчас в регионе проживает 268 детей, которые включены в банк данных одаренных детей НАО, из них порядка 195 - проживает в селах. Подписанное соглашение позволит создать для окружных детей стартовые площадки для самореализации.

Фонд "Талант и успех" создан на базе центра для одаренных детей "Сириус" - уникальной площадке по работе с одаренными детьми, созданной на базе объектов олимпийской инфраструктуры в городе Сочи. Педагогами центра являются выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, а участниками смен - школьники от 10 до 16 лет, показавшие наивысшие достижения в хоккее, фигурном катании, естественных науках, академической музыке, хореографии и живописи.