Еврейская АО направила единую субсидию на жилье медикам и подготовку кадров

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Еврейская автономная область направила единую субсидию в размере около 700 млн рублей на повышение качества трудовых ресурсов, решение жилищной проблемы медиков, снижение младенческой смертности. Об этом сообщил ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор региона Александр Левинталь.

В июне 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов. Запланировано 193 социальных мероприятия, которые будут реализованы за три года, будет выделено более 53 млрд рублей. Предусмотрено строительство 26 школ и детских садов, 21 больницы, семь центров культуры, 28 спортивных объектов. До конца этого года должны быть завершены 49 объектов.

"Первый транш мы начали реализовывать в 2018 году, он рассчитан на 2018-2019 год, [он составил] 700 с лишним млн рублей на регион <...> Например, мы выбрали одним из приоритетов повышение качества трудовых ресурсов <...> Поэтому мы [направили] порядка 140 млн рублей на подготовку кадров, на модернизацию оборудования, оснащение наших колледжей, техникумов <...> Второй из примеров, [на который были направлены деньги], это здравоохранение", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что, в частности, на выделенные средства были куплены 54 квартиры для медработников. Часть медиков снимали жилье на свои деньги, и регион доплачивал им по 10 тыс. рублей, но вопрос оставался проблемным. Теперь они получают жилье на 10 лет, а отработав этот срок в здравоохранении региона, могут получить его в собственность. Такая мера, уточнил Левинталь, должна помочь и закрепить местных врачей, и привлечь медиков из соседних регионов.

Кроме того, регион закупил восемь цифровых флюорографов, один из них уже работает в поликлинике, остальные привезли в регион неделю назад, и до конца февраля планируется включить все их в работу. Также в регионе удалось снизить младенческую смертность более чем в два раза.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.