Кремль проверяет ситуацию в Сибае, жители которого пожаловались Путину на смог

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Кремль проверяет ситуацию в городе Сибае (Башкирия), жители которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на смог. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Видели [обращение жителей] и сейчас эта информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации [президента РФ]", - сказал он.

Песков добавил, что в Кремле не знакомы со словами мэра города, который якобы в оскорбительной манере отозвался об авторах этого обращения. "Но, наверное, если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобные высказывания", - отметил он.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы. По данным ГУ МЧС региона, причиной стало тление руды вследствие окислительных процессов на закрытом карьере. Сейчас специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой, а также подтопление шахт и чаши карьера. Для уменьшения выделения диоксида серы принято решение закладывать очаги тления известью. Работы планируется завершить к 20 марта.

16 января в Сибае был введен запрет на прогулку воспитанников детсадов, расположенных близко к карьеру, а в пяти школах отменены уличные занятия физкультурой. Полиция возбудила уголовное дело по факту загрязнения атмосферы.