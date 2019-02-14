Почтальоны начали собирать данные о состоянии здоровья населения

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. ФГУП "Почта России" в пилотом режиме проводит в ряде регионов социально-ориентированные проекты, рассказал глава почтового оператора Николай Подгузов в ходе сессии "Приближая заботу: новые возможности российской глубинки" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. По его словам, в частности, в Новгородской области в рамках эксперимента почтальоны проводят опросы населения о состоянии здоровья.

"Как проходит медицинское обследование в каком-нибудь небольшом населенном пункте? Высаживается бригада врачей, и первое, что они делают - это какой-то простой опрос, регистрацию жителей, сбор первичных данных. На такого рода мероприятиях, которые напрямую не относятся к медицинскому обслуживанию, уходит от 30 до 50% времени общения пациента с врачом. В условиях цифровизации я считаю, что почтальон мог бы часть этой задачи брать на себя", - рассказал глава" Почты России".

Подгузов подчеркнул, что речи о предоставлении почтальонами медицинских услуг не идет, они только помогают собрать у населения информацию о потребности в медицинской помощи. По его словам, "Почта России" реализует пилотные проекты в партнерстве с властями ряда регионов, в том числе с Новгородской, Самарской и Ульяновскими областями.

"Например, с Новгородской областью вместе с минздравом области мы разработали несколько видов анкет. Такие анкеты разработаны по онкологии, по сердечно-сосудистым заболеваниям, по терапевтическим общим вопросам. Перечень этих вопросов, будучи загруженным в устройство, с которым наши почтальоны ходят к гражданам, позволяют эту анкету достаточно оперативно предложить гражданину, и после ответа на эти вопросы отправить ее в медицинское учреждение", - пояснил Подгузов, добавив, что таким образом, можно создать базу граждан с категориями по зонам рисков в сфере здравоохранения.

Глава почтового оператора объяснил, что сейчас пилотные проекты реализуются в основном за счет средств "Почты России". "В Новгородской области где-то до 10 млн руб. мы тратим на такого рода эксперимент, в масштабах страны это, наверное, большие средства, но они в несколько раз меньше, чем если привлекать медицинских профессионалов на всех этапах этого проекта", - уточнил он.

Сначала - результаты

"Почта России" пока не торопится "слишком широко заявлять" правительству о проводимом эксперименте, добавил Подгузов. По его словам, сначала необходимо получить результаты и построить модель реализации проекта в масштабах всей страны.

"Почта России" в год способна обследовать 32 млн человек на предмет различных заболеваний. Я считаю, что это уже существующая технология, это повысит качество медицинского обследования, позволит сделать это за приемлемые средства и в конце концов будет ключом к решению поставленной президентом задачи по увеличению продолжительности жизни населения", - отметил он.

"Уровень социального и медицинского обеспечения на селе требуется серьезно повысить. Например, у нас в среднем на 10 тыс. городских жителей приходится 37 медицинских работников, а количество медицинских работников в сельской местности - меньше 15. Для того, чтобы "в лоб" решить задачу по обеспеченности медицинскими работниками жителей сельской местности, нам нужно примерно иметь на 100 тыс. медицинских работников больше. А для бюджета, например, это стоило бы порядка 90 млрд руб. в год", - добавил Подгузов.

Он отметил, что почтовый оператор также получает запросы региональных властей в сфере выявления социальной нуждаемости населения, сказал .