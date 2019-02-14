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Российский инвестиционный форум - 2019

Законопроект о защите данных генома внесут в правительство на следующей неделе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее объяснила инициативу об изменении закона тем, что, когда он разрабатывался, информации о геноме человека там не было

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Законопроект о приравнивании данных генома человека к персональным данным планируется внести на рассмотрение правительства на следующей неделе, заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В течение следующей недели внесем в правительство. Да, [законопроект] согласован", - сказала она журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее Попова поясняла, что ведомство инициировало изменения в закон о персональных данных, потому что в 2006 году, когда он разрабатывался, информации о геноме человека там не было.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРоссийский инвестиционный форум - 2019
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