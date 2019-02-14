Сервисы промышленного "интернета вещей" для объектов ЖКХ внедрят в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 14 февраля. /ТАСС/. Телекоммуникационная компания "ЭР-Телеком холдинг" планирует внедрить в Архангельской области сервисы на основе промышленного "интернета вещей" для объектов энергетики и жилищно- коммунального хозяйства. Как сообщается в четверг на сайте правительства Архангельской области, соглашение об этом было подписано в четверг правительством региона с компанией в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Правительство Архангельской области и АО "ЭР-Телеком Холдинг" подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона <...> АО "ЭР- Телеком Холдинг" планирует внедрить на территории Архангельской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания намерена обеспечить доступ жителей региона к высокоскоростному интернету и интегрировать элементы системы "Умный город" в существующую региональную IT-инфраструктуру.

"ЭР-Телеком Холдинг" - оператор информационно-коммуникационных услуг России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом "Дом.ru", для корпоративных клиентов - под брендом "Дом.ru Бизнес" и "Энфорта".

Промышленный "интернет вещей" (IIoT) - это система, которая позволяет создавать среду, где различное оборудование, подключенное к интернету, взаимодействует между собой без участия человека и обеспечивает повышение эффективности и безопасности работы предприятия.