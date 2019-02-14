Песков: Путин после международных встреч в Сочи вечером планирует выйти на татами

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером в четверг в Сочи планирует выйти на татами вместе со спортсменами сборной РФ по дзюдо. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент хочет уже поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо", - сказал Песков. Он отметил, что Путин ранее уже неоднократно проводил такие тренировки. "Может быть, будут и детишки из школ дзюдо", - добавил пресс-секретарь. Он заметил, что многое будет зависеть от того, сколько времени займет трехсторонний саммит по Сирии, но "по крайней мере президент планирует такое спортивное завершение сегодняшнего рабочего дня".

Пресс-секретарь напомнил, что в четверг днем российский лидер проведет сначала двусторонние встречи со своими коллегами из Турции и Ирана - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, а затем примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, по итогам которого президенты дадут пресс-конференцию. Он отметил, что ситуация в Идлибе будет одним из вопросов повестки дня переговоров. "Безусловно, будет обсуждаться факт продолжающегося присутствия там террористических группировок и отмечаться необходимость полного выполнения сочинских договоренностей, потому что реализация договоренностей по Идлибу является одной из составляющих частей в целом линии на стабилизацию в Сирии, которая позволит окончательно сформироваться условиям для выхода на политическое урегулирование", - подчеркнул Песков.

После пресс-конференции состоится обед в честь гостей от имени президента РФ, причем к трем лидером может присоединиться и президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Это никак не связано с проблематикой сирийского урегулирования, президент предусмотрел такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь, в Сочи, одновременно с ними", - заметил Песков.