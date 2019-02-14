"Артист с бархатным голосом и сложной судьбой". Не стало Сергея Захарова

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Советский и российский эстрадный певец, народный артист России Сергей Захаров, умерший в возрасте 68 лет, был светлым человеком и артистом с бархатным голосом. Об этом в четверг сказала ТАСС народная артистка Грузии Ия Нинидзе, которая сыграла главную женскую роль в фильме "Небесные ласточки", где снимался и Захаров.

"Безумно больно, - призналась актриса и певица, узнав о смерти Сергея Захарова. - Видимо, он умер от проблем с сердцем, давно жаловался". Она вспомнила, что Захаров в 1975 году снимался вместе с ней в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки", где сыграл одну из главных ролей вместе с Людмилой Гурченко, Андреем Мироновым, Александром Ширвиндтом.

"Он был прекрасный, светлый, одухотворенный человек с поразительным бархатным голосом, - отметила Ия Нинидзе. - В фильме "Небесные ласточки" у него, как и у меня, была первая роль в кино, он очень радовался, восторгался всем как маленький ребенок, был очень внимательным ко всем". Актриса добавила, что не раз встречалась с певцом после съемок. "Он был очень стойким, по-настоящему интеллигентым", - добавила Нинидзе.

"Певец с очень сложной судьбой"

"Сергей Захаров - потрясающий актер и певец с очень сложной судьбой, - сказал ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. - Он пел песню "Люблю тебя", написанную к кинофильму "Не ходите, девки, замуж!". Первый был исполнитель [Валерий] Леонтьев, а следующим был он. У него потрясающий голос".

Герасимов добавил, что Сергей Захаров был "очень талантливым" человеком. "Поэтому я думаю, что в Питере [певец родом из Питера], должны будут увековечить его память, - отметил председатель комиссии. - Там, где жил, там, наверное, и должны увековечивать".

Ранее источник ТАСС в окружении Сергея Захарова сообщил, что артист умер от сердечной недостаточности. Время и место прощания пока не определены.

"Человек с добрым сердцем"

Свои соболезнования в связи со смертью певца выразит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, направивший телеграмму в адрес родных, близких и друзей покойного.

"Из жизни ушел выдающийся артист - яркий, сильный человек, звезда российской эстрады. Сергей Захаров покорил сердца миллионов поклонников редким по красоте голосом и исполнительским мастерством, искренностью и душевностью. Он всегда был предан Ленинграду - Санкт-Петербургу - городу, где начинался его творческий путь и где расцвел его талант. Человек с добрым сердцем, он помогал ветеранам сцены и молодежи", - говорится в телеграмме Беглова.

Телеграмма соболезнования поступила также от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

"Уходят титаны настоящие - и профессиональные, и человеческие. И замены им пока не видно", - сказала корреспонденту ТАСС председатель Межрегионального союза концертных деятелей Людмила Шепелева. Она добавила, что Сергей Георгиевич долго болел, несколько лет назад у него была операция на сердце. В 1996 году он перенес клиническую смерть.