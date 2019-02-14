Решение по памятнику жертвам катастрофы Ан-148 в Подмосковье примут родственники погибших

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Все решения по установке памятника жертвам авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье примут родственники погибших, сообщил в четверг ТАСС губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, все они погибли.

"Деньги, которые мы собрали, неприкосновенны и лежат на спецсчете Союза промышленников и предпринимателей. Мы на последней встрече перед похоронами договорились, пусть люди успокоятся хоть немножко, и тогда их решение будет, где и какой памятник ставить", - сказал Берг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.