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Решение по памятнику жертвам катастрофы Ан-148 в Подмосковье примут родственники погибших

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщил, что собранные деньги "неприкосновенны и лежат на спецсчете Союза промышленников и предпринимателей"

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Все решения по установке памятника жертвам авиакатастрофы самолета Ан-148 в Подмосковье примут родственники погибших, сообщил в четверг ТАСС губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, все они погибли.

"Деньги, которые мы собрали, неприкосновенны и лежат на спецсчете Союза промышленников и предпринимателей. Мы на последней встрече перед похоронами договорились, пусть люди успокоятся хоть немножко, и тогда их решение будет, где и какой памятник ставить", - сказал Берг на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Теги
РоссияОренбургская областьКрушение Ан-148 в ПодмосковьеРоссийский инвестиционный форум - 2019
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