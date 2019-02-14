В Ленобласти создадут центр подготовки кадров по стандартам WorldSkills

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки кадров в соответствии со стандартами WorldSkills появится в Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписали в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство региона, союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы", Учебно-методический центр и Центр развития промышленности Ленинградской области.

"Чтобы поток инвестиций не останавливался, мы должны обеспечить приток современных молодых рабочих кадров в экономику Ленинградской области. Мы не случайно вступили в большую семью WorldSkills, потому что нахождение в этой системе соревнований мирового уровня заставляет нас подтягиваться до высоких стандартов", - сказал губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, новый центр подготовки кадров будет создан при поддержке промышленного сообщества региона на базе Учебно-методического центра.

Глава Ленобласти отметил, что в ближайшее время планируется переоснащение профессиональных училищ современным оборудованием, обновление программного обеспечения и внедрение новых технологий.

В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 28 стран-участниц WorldSkills Europe.

Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" является официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны. WorldSkills Russia внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и руководителей.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.